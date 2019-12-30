Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКабмин Украины разрешил «Нафтогазу» заключить соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины дало свое согласие на подписание соглашений между "Нафтогазом" и российской компанией "Газпром". Речь идет об урегулировании судебных споров между сторонами и заключении пятилетнего договора на транзит топлива через территорию незалежной.
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«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru14:40

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

РБК12:19

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

ТАСС11:11

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

RT на русском11:35

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать два соглашения с «Газпромом»

Известия11:14

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

РИА Новости11:56

«Нафтогазу» разрешили подписать договор с «Газпромом» о транзите газа на 5 лет

Rambler News Service11:05
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