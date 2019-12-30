Правительство Украины дало свое согласие на подписание соглашений между "Нафтогазом" и российской компанией "Газпром". Речь идет об урегулировании судебных споров между сторонами и заключении пятилетнего договора на транзит топлива через территорию незалежной.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Политика Россия и Украина подписали контракт на транзит газа Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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Общество Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.

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Кино О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.

Политика Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь.

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