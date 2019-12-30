Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКабмин Украины разрешил «Нафтогазу» заключить соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины дало свое согласие на подписание соглашений между "Нафтогазом" и российской компанией "Газпром". Речь идет об урегулировании судебных споров между сторонами и заключении пятилетнего договора на транзит топлива через территорию незалежной.
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«Нафтогазу» разрешили подписать соглашения с «Газпромом»

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