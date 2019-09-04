Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации! Киевское самоуправление - все.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает РИА "Новости".

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