ЖКХ

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русскомвчера в 14:44

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Известиявчера в 15:57

Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Комсомольская правдавчера в 18:22

Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления

Российская газета00:33

Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

Царьградвчера в 13:50

Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

News.ruвчера в 16:57

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

РЕН ТВ00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Экономика

Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год

Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
Piter.tv 15 ноября в 14:22
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Политика

В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате».
Мойка78 вчера в 13:41
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru вчера в 04:13
Футбол

Эден Азар забил второй гол в ворота сборной России

На 33-й минуте Эден Азар удвоил преимущество гостей. Лукаку на свой счет записал результативную передачу.
ODDS.ru вчера в 12:35
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Общество

Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой

Ivbg.ru 15 ноября в 08:51
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
Спорт

Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии

RT на русском 15 ноября в 09:15
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Политика

В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС

Общественное телевидение России 14 ноября в 23:25
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Взгляд.ру 15 ноября в 13:19
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Общество

Еремин день: что запрещено делать 17 ноября

17 ноября считался «темным» днем на Руси. Рассказываем, от каких дел сегодня следует отказаться.
Волгоградская правда вчера в 22:59
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

RT на русском вчера в 21:44
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Известия 15 ноября в 18:03
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Здоровье

Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной

Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
РИА Новости 00:00
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

РБК 14 ноября в 07:36
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное