ЖКХ

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

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Рейтинг миллиардеров Bloomberg снова возглавил Билл Гейтс

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