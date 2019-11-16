Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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