ЖКХ
RT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду
Комсомольская правда18:22
Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло
Народные новости14:56
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