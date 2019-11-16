ЖКХ

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русском14:44

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Известия15:57

Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Комсомольская правда18:22

Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

News.ru16:57

Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

Царьград13:50

Украина сняла ограничение на рост тарифов на отопление

Телеканал 360°19:21

Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло

Народные новости14:56
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Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
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Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
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В Москве пропала мать актера Александра Носика

В Москве без вести пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова.
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
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В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

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Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец UFC Маркус Перес пришёл на процедуру взвешивания в образе известного киногероя Джокера, чем удивил своих поклонников.
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Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
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Vivo презентовала смартфон S5 с квадрокамерой

Один из самых крупных производителей смартфонов в мире - компания Vivo презентовала инновационное устройство S5.
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В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус

В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

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В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

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Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

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Матвиенко обозначила сроки визита Путина на Кубу

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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.
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Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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В Рязанской области упал военный беспилотник

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Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии

Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
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Арман Царукян: Ждем Овечкина в UFC

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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 14 ноября в 01:46
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В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года — реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.
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