ЖКХ
RT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду
Комсомольская правда18:22
Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло
Народные новости14:56
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В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус
В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
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Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
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Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
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Acura MDX PMC Edition изготовлена вручную экспертами NSX
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Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии
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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
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В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года — реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.