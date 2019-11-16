Энергетика

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

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Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

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Украинские власти сняли ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

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На Украине сняты ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду

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Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
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В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
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В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
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Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

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Происшествия

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Газета.Ru 17:30
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Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
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Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
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В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Политика

35,77% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии

На выборах депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии 35,77% избирателей проголосовали досрочно, сообщает ЦИК республики.
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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

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Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
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Бубнов: как правило, с большими командами мы играем не лучшим образом

По сути, бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме.
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В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
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В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

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Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»

Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
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Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
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Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
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Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

РБК 14:03
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Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

Рожденные под вашим знаком зодиака будут надеяться, что встретят свою вторую половинку за углом, что наступит примирение с любимым человеком.
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На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

На Украине в селе Тарасовка Киевской области поезд насмерть сбил 18-летнюю чемпионку страны по боксу Амину Булах.
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Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
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