Энергетика
RT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло
Народные новости14:56
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Здоровье
Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций
Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Политика
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в киевском общежитии
Два человека погибли в результате взрыва в одном из киевских общежитий.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Здоровье
Медики назвали очень полезные для суставов продукты
Хоккей
Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист
Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Происшествия
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Теннис
Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Политика
Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму
Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
Экономика
Как и зачем правительство готовит новую масштабную приватизацию
Все последние годы правительство собиралось целиком или частично продать крупные госактивы вроде Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и Объединённой зерновой компании (ОЗК), однако планы эти так и оставались на бумаге.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
В подмосковных Мытищах водитель автомобиля напал на пешехода с ножом и нанес ему смертельное ранение в шею.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Армия и оружие
National Interest рассказал о «серьезном недостатке» Су-57
По мнению заокеанских журналистов, основной проблемой Су-57 является не какие-ли бы то ни было недостатки самого истребителя, а способность России к его массовому производству.
Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.