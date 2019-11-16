Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Происшествия LA Times: пять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Диего (штат Калифорния).

Армия и оружие Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд Индия провела пуск ракеты среднего радиуса действия «Агни-2», которая способна нести ядерный заряд, сообщили в стратегическом командовании страны.

Энергетика В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.

Политика Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.

Происшествия В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.

Кино Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.

Фигурное катание 15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве 15-летняя спортсменка по итогам короткой программы уступала соотечественнице Евгении Медведевой, однако в произвольной, исполнив три четверных прыжка, набрала 160,26 балла и обошла соперницу.

Культура К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.

Происшествия Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.

Кино Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).

Происшествия В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Футбол Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.

Политика В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года — реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.

Космос Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.

Теннис Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Футбол Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020 В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.

Политика В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.

Происшествия СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".

Космос Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС» В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».

Здоровье Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.

Общество Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.