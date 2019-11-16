ЖКХ
ИзвестияПравительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду
Комсомольская правда18:22
Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло
Народные новости14:56
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
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Китайцы представили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
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США ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении госдепартамента.
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Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента
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Матвиенко рассказала о дате визита Путина на Кубу
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Кино
Названы даты выпуска новых фильмов MCU
Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Общество
В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Шоу-бизнес
Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года
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Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
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Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Общество