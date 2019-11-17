ЖКХ

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русскомвчера в 14:44

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

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Украинское правительство сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду

Комсомольская правдавчера в 18:22

Кабмин Украины снял ограничение роста тарифов на отопление и горячую воду

News.ruвчера в 16:57

Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

Царьградвчера в 13:50

Украина сняла ограничение на рост тарифов на отопление

Телеканал 360°вчера в 19:21

Власти Украины сняли ограничения на рост тарифов на отопление

Взгляд.рувчера в 23:28
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
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Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
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Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
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RT на русском вчера в 11:35
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Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу

Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
РЕН ТВ вчера в 22:23
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Газета.Ru вчера в 05:29
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Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.
РИА Новости 15 ноября в 22:35
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Происшествия

В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
РБК вчера в 16:36
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В прошедшем 7 июня 2019 года матче квалификации ЧЕ-2020 украинцы разгромили сербов со счетом 5:0. Кроме того, Сербия обходится без побед над Украиной в последних 5 встречах; Украина не проигрывает в последних 10 играх и выигрывает в трех последних матчах во всех турнирах.
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Голевой феерии «Монреаля» предшествовал мощный силовой прием в исполнении российского нападающего Александра Овечкина.
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Мединский заявил, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ неэффективно продвигают российское кино в малых городах страны и за рубежом.
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В жилом доме в Приморье обрушилась стена

В жилом доме на улице Пушкина города Уссурийска в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена, сообщается на сайте городской администрации.
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Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.
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Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском вчера в 10:58
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