Энергетика
ИзвестияПравительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло
Народные новости14:56
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Футбол
Криштиану Роналду отобрал телефон у болельщика
Фанат, судя по всему, был просто счастлив. Далеко не каждый день к твоему автомобилю подбегает живая легенда футбола и отбирает телефон.
Кино
Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах
Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
Футбол
Артем Дзюба: «Может, и хорошо, что нам такую пощечину дали»
Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе к Чемпионату Европы
Сборная Сан-Марино пропустила 46 голов в 9 матчах квалификации и сегодня в игре против Казахстана сумела забить один мяч.
Футбол
Сербия — Украина: матч престижа
Предлагаем прогноз на поединок квалификации Евро-2020, в котором 17 ноября Сербия принимает сборную Украины.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Космос
В НАСА показали причудливый танец лун Нептуна
Специалисты говорят, что первоначальная спутниковая система была разрушена, когда Нептун захватил свою гигантскую луну Тритон.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Футбол
Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина
Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые показался на фото вместе с невестой
Недавно в СМИ появилась информация, что телеведущий, вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев собирается обручиться со своей избранницей Екатериной Тулуповой.
Кино
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Политика
В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме
Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.