Энергетика

ИзвестияИзвестияПравительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и окружающей среды республики.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

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Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

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Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

Царьград13:50

Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло

Народные новости14:56

На Украине сняты ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду

Красная весна15:46
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Криштиану Роналду отобрал телефон у болельщика

Фанат, судя по всему, был просто счастлив. Далеко не каждый день к твоему автомобилю подбегает живая легенда футбола и отбирает телефон.
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Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах

Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
UfacityNews.ru 14 ноября в 03:30
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Артем Дзюба: «Может, и хорошо, что нам такую пощечину дали»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии (1:4) в матче отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года.
Sportbox.RU 14:45
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Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

РБК 14:03
Космос

Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 07 ноября в 19:01
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

РБК 11:54
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Газета.Ru вчера в 04:11
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science вчера в 03:57
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия 08:40
Футбол

Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе к Чемпионату Европы

Сборная Сан-Марино пропустила 46 голов в 9 матчах квалификации и сегодня в игре против Казахстана сумела забить один мяч.
Bobsoccer 13:51
Футбол

Сербия — Украина: матч престижа

Предлагаем прогноз на поединок квалификации Евро-2020, в котором 17 ноября Сербия принимает сборную Украины.
Все про Спорт ру 12:35
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Космос

В НАСА показали причудливый танец лун Нептуна

Специалисты говорят, что первоначальная спутниковая система была разрушена, когда Нептун захватил свою гигантскую луну Тритон.
Портал Поиск вчера в 03:59
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня 13 ноября в 22:49
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Известия вчера в 19:15
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
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В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости вчера в 10:49
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Российская газета 14 ноября в 01:30
Футбол

Ростовские власти опровергли заявление тренера ФК «Ростов» Карпина

Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
REGNUM 14 ноября в 15:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые показался на фото вместе с невестой

Недавно в СМИ появилась информация, что телеведущий, вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев собирается обручиться со своей избранницей Екатериной Тулуповой.
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Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия

Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
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Политика

В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме

Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
РИА Новости Крым 11:02
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
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