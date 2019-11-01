Энергетика
RT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло
Народные новости14:56
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Общество
Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино
Министр культуры Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за рубежом, сообщает агентство ТАСС.
Общество
41-летний лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде
Армия и оружие
В Сирии начал работу седьмой российско-турецкий патруль
"С 10.00 16 ноября седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышли", - говорится в сообщении.
Теннис
Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Футбол
Что сказал Черчесов после матча Россия — Бельгия
В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» по окончании матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии состоялась пресс-конференция.
Космос
Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда.
Футбол
Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Армия и оружие
National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода
По данным следствия, днем в субботу в Мытищах на проезжей части между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошёл конфликт.
Шоу-бизнес
Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице
Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Авто
Ferrari представила новое купе Ferrari Roma
Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Политика
Пять человек стали жертвами столкновений в Кочабамбе в Боливии
Пять человек стали жертвами столкновений в боливийском департаменте Кочабамба в ходе протестов против временного президента Боливии Жанин Аньес, десятки получили ранения, пишет газета Pagina 7.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Происшествия
В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП
По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.
Происшествия
Двое мужчин спасли женщину от насильника и сами надругались над ней
Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
Автоспорт
Формула-1. Ферстаппен принес команде Red Bull поул-позицию в Сан-Пауло
Лучшее время на автодроме в пригороде Сан-Пауло – у Ферстаппена – 1 мин. 7,508 сек.
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию
Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим поклонникам, что недавно она перенесла 298-ю операцию на горле.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».