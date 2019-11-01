Энергетика

RT на русскомRT на русскомКабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и окружающей среды Украины.
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Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

RT на русском14:44

Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

Царьград13:50

Украинское правительство подготовилось к зиме, отменив предельные цены на тепло

Народные новости14:56
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Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

RT на русском 13:23
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Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино

Министр культуры Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за рубежом, сообщает агентство ТАСС.
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41-летний лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде

БИЗНЕС Online 03:10
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В Сирии начал работу седьмой российско-турецкий патруль

"С 10.00 16 ноября седьмой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Эль Камышли", - говорится в сообщении.
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Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
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Что сказал Черчесов после матча Россия — Бельгия

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» по окончании матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии состоялась пресс-конференция.
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Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

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Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

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В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
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Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда.
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Футбол

Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Sport24.ru 14:21
Армия и оружие

National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз

Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
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Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода

По данным следствия, днем в субботу в Мытищах на проезжей части между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошёл конфликт.
РИА Новости 14:47
Шоу-бизнес

Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице

Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
ФАН вчера в 16:26
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Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
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Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
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Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Авто

Ferrari представила новое купе Ferrari Roma

Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
SpeedMe 13 ноября в 22:45
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Политика

Пять человек стали жертвами столкновений в Кочабамбе в Боливии

Пять человек стали жертвами столкновений в боливийском департаменте Кочабамба в ходе протестов против временного президента Боливии Жанин Аньес, десятки получили ранения, пишет газета Pagina 7.
Политика Сегодня вчера в 21:53
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Политика

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
РИА Новости 03:03
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

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Происшествия

В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.
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Происшествия

Двое мужчин спасли женщину от насильника и сами надругались над ней

Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
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Автоспорт

Формула-1. Ферстаппен принес команде Red Bull поул-позицию в Сан-Пауло

Лучшее время на автодроме в пригороде Сан-Пауло – у Ферстаппена – 1 мин. 7,508 сек.
Вести.Ru 14:30
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим поклонникам, что недавно она перенесла 298-ю операцию на горле.
News.ru 13:52
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
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