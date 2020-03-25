Коронавирус
ТАССКабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля. Такое решение принято в среду на заседании правительства.
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Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года.
— Денис Шмыгаль, украинский политикRT на русском 07:48
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