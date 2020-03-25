Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он отметил, что меры могут продлить в случае необходимости.

По всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней

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