Коронавирус
КомпанияПо всей Украине ввели режим ЧС на 30 дней
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он отметил, что меры могут продлить в случае необходимости.
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Спорт
Летние Олимпийские игры в Токио перенесли из-за коронавируса
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Общество
США запретили Дурову продавать криптовалюту
Американский суд запретил передачу покупателям криптовалюты Gram Павла Дурова.
Наука
«Чих» от яркого света и 5 других фактов о чихании
2. Около 25% людей чихают, выходя из темного помещения на яркий свет.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Общество
Путин предложил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей в месяц
Президент РФ Владимир Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей в месяц.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
Винокур рассказал о самочувствии госпитализированного Лещенко
Игры
Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект
Компания разделится на три студии, каждая из которых возьмёт на себя определённое направление.
Политика
Путин призвал россиян «побыть дома»
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Политика
Здоровьесбережение, перенос голосования и новый вариант работы экономики: президент обратился к нации
Президент заявил, что просит граждан прийти на участки и высказать мнение, но само голосование пройдёт не 22 апреля, а позднее.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе
Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.