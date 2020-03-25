Коронавирус

ИА НовороссияИА НовороссияПравительство Украины ввело режим ЧС по всей стране

Кабинет министров Украины ввёл на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Карантин продлён до 24 апреля текущего года. О решении украинского правительства пишет в среду, 25 марта, ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.
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Денис Шмыгаль
Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления.
— Денис Шмыгаль, украинский политикНовая газета 08:44

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