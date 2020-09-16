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РИА Новости
РИА Новости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, прошения об этом каждый из министров передал премьер-министру страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. Синдзо Абэ 28 августа неожиданно объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания.В источнике
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РБК

Кабмин Японии ушел в отставку перед инаугурацией нового премьера

РБК21:33
Lenta.ru

Правительство Японии ушло в отставку

Lenta.ru21:01
URA.Ru

Ушедший в отставку курганский чиновник вернулся в правительство

URA.Ru14 сентября в 10:08
ПолитРоссия

Японский кабмин ушел в отставку в полном составе

ПолитРоссия20:47
ТАСС

Правительство Синдзо Абэ ушло в отставку

ТАСС20:26
Взгляд.ру

Отвечающий за связи с Россией министр Японии сохранил свой пост

Взгляд.рувчера в 08:54
РИА Новости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РИА Новости20:28

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Российская газета19:07
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67-летняя Ирина Понаровская похвасталась осиной талией

67-летняя Ирина Понаровская похвасталась осиной талией Ранее Понаровская призналась, что ее прекрасная фигура — результат жестких диет, так как в детстве она была толстой девочкой и весила 78 килограмм в 13 лет.
Вокруг ТВвчера в 11:18

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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