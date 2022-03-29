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Кабмин Японии заявил, что попросит компании не платить в рублях за газ из России

Власти Японии обратятся к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в рублях при поступлении подобных запросов от российской стороны.
ТАСС
Последние годы доля России в общем объеме японского импорта нефти составляла около 3,6%, СПГ - 8,8%.
ТАСС
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, в свою очередь, заявил, что страны G7 считают требование об оплате рублями за поставки российского газа неприемлемым.
РБК
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что детали оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но "бесплатно поставлять газ Россия однозначно не будет".
РИА Новости

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