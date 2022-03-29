Командующий Центральным военным округом (ЦВО) Александр Лапин вручил государственные награды российским военным за проявленное мужество и героизм во время освобождения населённых пунктов в Черниговской области.
Сотрудники полиции составили на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана два протокола по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").
Как прогнозирует обозреватель FT, последствия разрыва экономического сотрудничества Запада с Россией вскоре начнут ощущать многие европейские страны, что выразится не только в росте цен, но и в нехватке электроэнергии, потере рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва украинских беженцев.