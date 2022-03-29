В России наряду с "Россграмом" запускается еще один аналог Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) - приложение Now, в бета-версии которого за семь часов зарегистрировались 10 тыс. пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале приложения.
Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о необходимости ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана не соответствует позиции российских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, переоформить ее они не смогут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.