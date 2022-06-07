Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
Москва не станет поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану, рассмотрение которой ожидается на заседании Совета управляющих агентства на этой неделе, заявил на своей странице в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Первой причиной осуждения стало то, что в учебнике была критика идеологии современного Евросоюза, обвинявшегося автором в потворстве распространению антиклерикальных настроений и терпимости по отношению к сексуальным меньшинствам.