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Кабмин Японии заявил о намерении сохранить участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

"Сахалин-1" - один из крупнейших в России нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями.
ТАСС
В проекте также участвуют "Роснефть" (20%), японская Sodeco с 30% и индийская ONGC Videsh, которая имеет 20%.
ТАСС
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на острове на условиях раздела продукции.
ТАСС
Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Правительство Японии подтвердило участие страны в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
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Япония подтвердила, что останется в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
Интерфакс21:57
Япония не намерена выходить из проектов «Сахалин»
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Токио не планирует выходить из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
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Кабмин Японии заявил о намерении сохранить участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
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