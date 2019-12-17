Общество

News.ruNews.ruКабмин дифференцирует субсидии на утильсбор для автопроизводителей

Правительством принято решение дифференцировать промышленные субсидии для автопроизводителей, которые компенсируют утилизационный сбор, в зависимости от уровня локализации производства в России. Об этом рассказал пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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с чего всё началось

Автопром лишают промсубсидий

Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов. Автоконцерны шли на подписание СПИК именно ради того, чтобы получать промышленные субсидии общим размером около 150 млрд руб. в год.
Коммерсантъвчера в 14:15

Подробнее о событии

Размер промсубсидий автопрому с 2020 года будет рассчитываться по видам авто

ТАСС09:12

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

РИА Новостивчера в 16:32

Кабмин дифференцирует субсидии на утильсбор для автопроизводителей

News.ru03:46

«Ъ» спрогнозировал подорожание иномарок в РФ из-за урезания субсидий автопрому

Интерфакс00:35

СМИ: машины подорожают из-за урезания субсидий автопрому

Телеканал 360°вчера в 20:40

Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

РБК04:12

Автопром лишают промсубсидий

Коммерсантъвчера в 14:15
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
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В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО

В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
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Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

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Пользователи групповых чатов в WhatsApp оказались уязвимыми

Чтобы атаковать, необходимо было отправить в групповой чат сообщение, которое ставит пользователей под угрозу блокировки.
Городовой 12:11
Происшествия

Названа причина пожара в колледже в Одессе

Согласно первичному заключению Госслужбы Украины по ЧС, пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов, сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.
РИА Новости 09:47
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Полнометражный фильм по «Ведьмаку» доступен на русском языке

Ранее картина была доступна только на польском языке, но студия NikiStudio предаставила возможность смотреть фильм не только с субтитрами, но и с многоголосной озвучкой.
SM News 07:29
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Происшествия

Полиция возбудила дело после столкновений у здания Рады

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Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»

Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
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Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Шведская журналистка удивилась походам российских детей в театры

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен удивилась тому, что российским детям с раннего детства прививают любовь к театру, балету и классической музыке.
Lenta.ru 11:33
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
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Общество

ВЭФ: Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства, составленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Газета.Ru 08:49
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Hyundai показал седан дешевле Solaris

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Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Общество

Посол Британии рассказал о жизни Скрипалей после отравления

Британский посол в Москве Лори Бристоу рассказал, что отравленные в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и под охраной правительства Британии.
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Общество

Группа «Сафмар» и Forbes решили спор без суда

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российский издатель Forbes, компания «АС Рус медиа» урегулировали спор в досудебном порядке.
Коммерсантъ 11:54
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Экономика

Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год – до 2022 года.
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Финансы

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

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В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, стрелок был ликвидирован, сообщает телеканал NBC Montana.
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Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
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В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Ход переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» по газу прокомментировал замминистра энергетики России Анатолий Яновский.
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Арктические меры поддержки заработают летом 2020 года

Законопроекты, определяющие меры поддержки инвесторов в Арктической зоне РФ, будут внесены в Госдуму в феврале 2020 года, а уже в июле они должны вступить в силу.
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«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Сибири»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду проиграл «Сибири». Гости повели в счете с самого начала.
КП - Уфа 11:39
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