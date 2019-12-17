Общество
News.ruКабмин дифференцирует субсидии на утильсбор для автопроизводителей
Правительством принято решение дифференцировать промышленные субсидии для автопроизводителей, которые компенсируют утилизационный сбор, в зависимости от уровня локализации производства в России. Об этом рассказал пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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с чего всё началось
Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов. Автоконцерны шли на подписание СПИК именно ради того, чтобы получать промышленные субсидии общим размером около 150 млрд руб. в год.Коммерсантъвчера в 14:15
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«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Сибири»
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