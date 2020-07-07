с чего всё началось

Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 120

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Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 457

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Интернет Эксперты назвали пароли, которые легче всего взломать Названы самые легкие для взлома пароли. Мошенникам проще всего взломать пароли из простых слов типа "password" или "qwerty". 4

Экономика В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т.п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, а в деньгах — на 38%, до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group. 2

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Армия и оружие Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.