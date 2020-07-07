Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

Происшествия Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости. 4

Автоспорт Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено» Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.

Транспорт РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ближайшее время возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые ранее отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.

Политика Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок» ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. 232

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,2K

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 257

Политика Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство. 3

Общество Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа.

Общество СПЧ предложил провести в России административную амнистию Москва, 8 июля 2020, 14:02 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил отменить все выписанные гражданам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий. 14

Гаджеты Qualcomm готовит Plus-версию процессора Snapdragon 865 Судя по всему, Qualcomm в действительности работает над созданием улучшенной версии процессора Snapdragon 865.

Автоспорт Гонщик Квят объяснил отказ встать на колени на акции против расизма Преклонение колена противоречит русскому менталитету, заявил в интервью Первому каналу в среду, 8 июля, российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят.

Политика В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,4K

Политика Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).