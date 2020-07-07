Общество
REGNUMПравительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
Москва, 7 июля 2020, 14:12 — REGNUM На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 млрд рублей. Об этом 7 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.
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Происшествия
Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Транспорт
РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования
Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ближайшее время возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые ранее отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.
Известия 03:50
Происшествия
Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах
Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток.
Российская газета вчера в 23:25
Политика
Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок»
ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:57
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 6 460 человек
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 6 460 человек.
ЮГ Times 04:30
Общество
Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве
Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Политика
Песков не исключил скорого проведения саммита в «нормандском формате»
Напомним, что после саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года были приняты важные решения по урегулированию конфликта в Донбассе.
RuNews24.ru 07:30
Политика
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:22
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Медведев не получит автоматически пожизненное место в Совфеде
Дмитрий Медведев в качестве бывшего президента России не получит автоматически пожизненного места в Совфеде.
Известия 07:33
Политика
Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство
Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа
Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа.
Газета.Ru 06:53
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.
РИА Новости 07:12
Общество
СПЧ предложил провести в России административную амнистию
Москва, 8 июля 2020, 14:02 — REGNUM Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил отменить все выписанные гражданам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
REGNUM 07:02
Гаджеты
Qualcomm готовит Plus-версию процессора Snapdragon 865
Судя по всему, Qualcomm в действительности работает над созданием улучшенной версии процессора Snapdragon 865.
ITZine.ru 04:50
Политика
Власти США могут заблокировать соцсеть TikTok на территории страны
Вашингтон рассматривает возможность запретить на территории США работу китайского приложения TikTok.
ФАН вчера в 02:29
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ встать на колени на акции против расизма
Преклонение колена противоречит русскому менталитету, заявил в интервью Первому каналу в среду, 8 июля, российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят.
Известия 03:04
Армия и оружие
Главком ВМС Украины указал на готовность флота к войне с Россией
iReactor 06 июля в 01:03
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Политика
Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID
Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).
РБК 07:53
Технологии
Новый двигатель РД-93МА выходит на этап стендовых испытаний в термобарокамере
Военное обозрение 07:14
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Политика
Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», — приводится текст постановления.
RT на русском 07:38