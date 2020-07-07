с чего всё началось

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей», — заявил премьер. Ранее Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.

Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным

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