Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин дополнительно направит более 20 млрд рублей на выплаты врачам

Свыше 20 миллиардов рублей кабинет министров дополнительно предоставит регионам на обеспечение стимулирующих выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.
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До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Мишустин рассказал, сколько денег потратят на выплату детских пособий

Комсомольская правда25 июня в 07:53
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Общество

Гастроэнтеролог опроверг мифы об «опасном» чае

Врач Алексей Парамонов рассказал о влиянии чая на организм и разоблачил распространенные мифы об этом напитке.
Московский Комсомолец 11:05
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Экономика

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.
РИА Новости 25 июня в 08:40
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
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Футбол

Форвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги

Форвард московского ФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги, пишет Fussball Transfers.
Аргументы и Факты 06:37
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
Forbes 07:26
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Кино

Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»

РИА Новости 18:12
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Политика

The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа не использовать ее музыкальные произведения в своей предвыборной кампании.
Lenta.ru 18:46
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу

В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».
Говорит Москва 12:46
Наука

Ученые освоили реконструкцию сожженных костей при помощи 3D-технологии

МедиаПоток 03:56
Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
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Общество

Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета 19:18
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Политика

Принстон исключил имя президента США Вильсона из названия за расизм

Один из самых престижных американских университетов - Принстонский - исключил из названия своего колледжа имя 28 президента США Вудро Вильсона.
РЕН ТВ 14:27
Политика

Байден: от коронавируса в США погибли более 120 млн человек

Бывший вице-президент Америки Джозеф Байден заявил, что более 120 миллионов местных жителей стали жертвами коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 08:54
1
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия 15:41
Футбол

«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Здоровье

Врач рассказал о том, какие продукты предназначены для очищения легких

Медики назвали топ-10 продуктов, которые активно способствуют очищению лёгких, пишет «Царьград».
Парламентская газета вчера в 09:43
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Общество

Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений

На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru 05:21
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
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Футбол

Глушенков об инциденте с Дзюбой: «Пускай это останется между нами»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков дал комментарий по поводу инцидента с Артёмом Дзюбой в пятничном матче чемпионата России.
Евро-футбол.ру 18:43
Финансы

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
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Культура

Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077

Lenta.ru 19:14
Происшествия

На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК 06:19
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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