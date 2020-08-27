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Российская газета
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
ТАСС

Правительство выделит 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми 3-7 лет

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РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

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РЕН ТВ

Правительство выделит на выплаты детям дополнительно 34,3 миллиарда

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