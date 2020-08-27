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Российская газета
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС01:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России семьям с детьми раздадут десятки миллиардов рублей

Lenta.ru08:02
Газета.Ru

Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru07:51
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омсквчера в 08:08
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Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБК04:05
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ru01:19
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Правительство выделит 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми 3-7 лет

ТАСС07:01
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегионвчера в 07:55

Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Российская газета25 августа в 04:03
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса

О регистрации в России первой в мире вакцины Владимир Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли.
Псковское агентство информации07:39
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку

Агентство ТАСС, ссылаясь на материалы 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники, сообщило, что в перспективе танк Т-14 «Армата» может быть оснащен новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 миллиметра.
Военное деловчера в 00:54
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Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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