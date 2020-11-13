Кабмин готовит новые меры для поддержки IT-отрасли
Министерство цифрового развития предложило новые меры для поддержки цифровой отрасли, среди которых снижение налогов и другие льготы.В источнике
С чего всё началось
Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли
Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, включая обнуление "налога на Google", льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров, а также разрешение рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах.
Коммерсантъвчера в 16:46
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