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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин готовит новые меры для поддержки IT-отрасли

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Министерство цифрового развития предложило новые меры для поддержки цифровой отрасли, среди которых снижение налогов и другие льготы.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли

Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, включая обнуление "налога на Google", льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров, а также разрешение рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах.
Коммерсантъвчера в 16:46
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Бизнес.Ру

Кабмин готовит новые меры поддержки цифровой отрасли

Бизнес.Рувчера в 03:53
Газета.Ru

Кабмин готовит новые меры для поддержки IT-отрасли

Газета.Ruвчера в 09:28
Новая газета

Минцифры предложило ввести новые меры поддержки IT-отрасли. Они могут привести к снижению доходов бюджета

Новая газетавчера в 07:29
Московский Комсомолец

Минцифры готовит новые меры по поддержке российских IT-компаний

Московский Комсомолецвчера в 04:56
URA.Ru

В IT-сфере оценили предложения Минцифры РФ по развитию отрасли

URA.Ruвчера в 12:54
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Новый пакет мер подготовили для поддержки IT-отрасли. Но его могут не одобрить

Телеканал 360°вчера в 20:44
Коммерсантъ

Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли

Коммерсантъвчера в 16:46

СК возбудил дело из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» в Новосибирске.
Известиявчера в 11:25

Глава Минздрава заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

«Необходимо переосмысление взглядов общества на безопасность, признание реальности рисков в здравоохранении, связанных с медицинской помощью, признание права на ошибку медицинских работников как людей, работающих под экстремальными нагрузками», — пояснил Мурашко.
Live24вчера в 06:35

Минобороны Украины распространяет фейки про российских миротворцев

«На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых «миротворческих» подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе», — выдают такие фейки в украинском министерстве.
Kadara.ruвчера в 09:21