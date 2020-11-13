Минобороны Украины распространяет фейки про российских миротворцев

«На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых «миротворческих» подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе», — выдают такие фейки в украинском министерстве.