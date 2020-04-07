Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Политика Лукашенко призвал победить коронавирус красиво Власти Белоруссии не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями, но решения принимают исходя из ситуации и ресурсов, заявил президент Александр Лукашенко.

Экономика Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».

Происшествия На краснодарца возбудили дело за попытку сбыть пропуск для авто Уголовное дело возбуждено на жителя Краснодара, который пытался продать пропуск, дающий право на передвижение на транспорте по территории Краснодарского края во время карантина, сообщает УМВД по Краснодару.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Происшествия В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в краже продуктов у курьера службы доставки, сообщили в ГУ МВД по региону.

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Общество Опубликован проект нового расписания ЕГЭ Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Наука «Лунный свет» и «Весна» повысили успеваемость студентов Во время лекции ученикам ставили фоновые музыкальные фрагменты: первая часть фортепианной сонаты Бетховена «Лунный свет», первая часть скрипичного концерта Вивальди «Весна» и ноктюрн Шопена ми-бемоль мажор, op.9 №2. А затем, эти же отрывки в ночь перед экзаменом.

Здоровье Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.