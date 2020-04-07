Коронавирус

ТАССТАССКабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
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Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса

RT на русском08:39

Мишустин сообщил о разработке новых мер поддержки на фоне коронавируса

РБК08:31

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

ТАСС06:35

Мишустин анонсировал новые меры по поддержке граждан в период пандемии

Московский Комсомолец06:50

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Lenta.ru06:38

Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян

РИА Новости08:04

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
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В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

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Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
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Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
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«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
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ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
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Сроки уплаты налогов перенесены.
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Во время лекции ученикам ставили фоновые музыкальные фрагменты: первая часть фортепианной сонаты Бетховена «Лунный свет», первая часть скрипичного концерта Вивальди «Весна» и ноктюрн Шопена ми-бемоль мажор, op.9 №2. А затем, эти же отрывки в ночь перед экзаменом.
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В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
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Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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