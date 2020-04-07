Коронавирус
ТАССКабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
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Политика
Лукашенко призвал победить коронавирус красиво
Власти Белоруссии не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями, но решения принимают исходя из ситуации и ресурсов, заявил президент Александр Лукашенко.
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Фигурное катание
Алина Загитова снялась для обложки Cosmopolitan
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Здоровье
Роспотребнадзор предположил «задвоение» в статистике по коронавирусу
"Возможно задвоение положительных результатов", - уточнила она.
Происшествия
На краснодарца возбудили дело за попытку сбыть пропуск для авто
Уголовное дело возбуждено на жителя Краснодара, который пытался продать пропуск, дающий право на передвижение на транспорте по территории Краснодарского края во время карантина, сообщает УМВД по Краснодару.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Религия
Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи
Кино
Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Происшествия
В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера
В Санкт-Петербурге задержали четырех человек по подозрению в краже продуктов у курьера службы доставки, сообщили в ГУ МВД по региону.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Энергетика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Экономика
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Политика
ЕС соберет €15 млрд на помощь в борьбе с коронавирусом
Евросоюз планирует собрать €15 млрд для помощи в борьбе с пандемией коронавируса в мире, особенно африканским государствам.
Наука
«Лунный свет» и «Весна» повысили успеваемость студентов
Во время лекции ученикам ставили фоновые музыкальные фрагменты: первая часть фортепианной сонаты Бетховена «Лунный свет», первая часть скрипичного концерта Вивальди «Весна» и ноктюрн Шопена ми-бемоль мажор, op.9 №2. А затем, эти же отрывки в ночь перед экзаменом.
Здоровье
Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома
Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.