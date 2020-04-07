Коронавирус

ТАССТАССКабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
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Кабмин представит Путину новый пакет антикризисных мер в течение двух дней

Известия11:12

Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса

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Справороссы предложили Мишустину меры по поддержке работников небюджетной сферы

ТАСС07:32

Правительство в течение двух дней представит Путину пакет антикризисных мер

REGNUM09:57

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Lenta.ru06:38

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Российская газета07:15

Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян

РИА Новости08:04
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Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Политика

Путин назвал главную задачу при борьбе с коронавирусом

Глава государства Владимир Путин заявил, что главная задача при борьбе с коронавирусной инфекцией – обеспечение безопасности и здоровья людей.
9111.ru 09:36
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Российская газета 10:47
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Экономика

Forbes подсчитал, что Трамп потерял из-за коронавируса $1 млрд

Бизнес президента США Дональда Трампа за март 2020 года потерял $1 млрд из-за всеобщих карантинных мер.
News.ru 02:46
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Общество

В России начали выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами.
Накануне.Ru вчера в 00:44
Общество

Читавшего у озера калининградца оштрафовали за нарушение самоизоляции

Сам Журавлев заявил на судебном заседании, что не считает себя виновным, поскольку нарушений не допускал, режим чрезвычайной ситуации в России не введен, и он свободен в передвижении.
ЗакC.Ру 08:59
Общество

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
ТАСС 11:39
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Здоровье

Новый врио главы Коми принял ряд антивирусных решений

Ежедневно в вечернее время новый врио главы Коми Владимир Уйба обращается к жителям республики по видео, где озвучивает все свои идеи.
SM News 06:31
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Происшествия

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

В Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент.
Российская газета 11:08
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Общество

Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию

Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.
Expert.ru вчера в 16:10
Происшествия

В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики

RT на русском 12:41
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера 07:23
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 11:02
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала младшую дочь Машу

Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Uznayvse.ru 05:08
Политика

Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 11:48
Фигурное катание

Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
LiveResult.Ru 10:25
Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Газета.Ru вчера в 04:53
Общество

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
РИА Новости 05:55
Здоровье

В двух сёлах Рязанского района введут карантин из-за коронавируса

В результате на территории населённых пунктов предложили ввести карантин.
62инфо 12:20
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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