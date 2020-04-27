Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля.

Здоровье В Магаданской области умерли первые пациенты с коронавирусом Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли сегодня, 27 апреля, в Магаданской области, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов на своей странице в Instagram. 1

Экономика В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России "Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов. 70

Общество PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия. 326

Политика Япония запретила въезд в страну из России Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию. 99

Здоровье Найдено средство от смертельного симптома коронавируса Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.

Общество У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. 213

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 952

Здоровье Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса. 57

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 331

Политика Трамп отказался рассказывать о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как чувствует себя лидер КНДР, но отказался говорить об этом журналистам.

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 200

Религия Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать «Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии. 231

Игры Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic 27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.

Общество Толпы людей на пляжах Калифорнии стали поводом для ужесточения мер Массовый выход людей на пляжи вынудил власти Калифорнии применять более жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции.