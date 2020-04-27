Экономика
Вести.RuКабмин готовит третий пакет антикризисных мер
Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
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Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
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Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
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