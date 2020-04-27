Общество
VSE42.RUМишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что правительство уже готовит третий пакет мер поддержки экономики, которые понадобятся по мере того, как обстановка начнет изменяться к лучшему.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолецвчера в 10:19
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Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
Здоровье
Как на Чаяндинском месторождении борются с коронавирусом
Опасным очагом стало Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где коронавирус нашли среди рабочих, которые приехали отрабатывать свою вахтовую смену.
ИА ЯСИА 01:28
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Российская газета вчера в 13:23
Политика
Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 23:43
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Космос
Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180
Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.
Lenta.ru 25 апреля в 08:29
Политика
Чехия обсудит передачу памятника Коневу
Ранее стало известно, что семья Ивана Конева хочет забрать памятник маршалу из Чехии.
Победа РФ вчера в 09:23
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Футбол
Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме
RT на русском вчера в 16:45
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Кино
Составили список самых прибыльных фильмов 2019 года
Кинолента по знаменитым комиксам из вселенной Marvel "Мстители: Финал" была признана экспертами самым кассовым фильмом прошлого года по версии издания популярного Deadline.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика вчера в 07:18
Здоровье
Частные лаборатории запустят тестирование на антитела к коронавирусу
Сети медицинских лабораторий «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу, сообщили «Ведомостям» их представители.
Forbes 02:18
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Армия и оружие
Украинский военный убил двух сослуживцев в Донбассе
Газета.Ru вчера в 22:12
Кино
Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD»
Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».
News.ru вчера в 07:04
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Происшествия
В Твери водитель без прав сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП
В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами бригадой СМП осмотрен на месте происшествия, от госпитализации отказался.
ГТРК Тверь 02:18
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости вчера в 08:00
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы вчера в 14:31