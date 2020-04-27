Правительство готовит третий пакет мер по восстановлению экономики, его представят уже 30 апреля. Об этом сегодня на заседании с вице-премьерами заявил премьер Михаил Мишустин. Он также поручил подготовить предложения касательно постепенного снятия ограничений для некоторых организаций.

Кабмин готовит третий пакет мер по восстановлению экономики

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