Общество
РЕН ТВКабмин готовит третий пакет мер по восстановлению экономики
Правительство готовит третий пакет мер по восстановлению экономики, его представят уже 30 апреля. Об этом сегодня на заседании с вице-премьерами заявил премьер Михаил Мишустин.
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Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Здоровье
В Ростовской области умер второй пациент с коронавирусом
50-летний ростовчанин проходил лечение в городской больнице имени Семашко. В Ростовской области умер второй пациент с коронавирусом.
Donday.ru 04:09
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Политика
В Кремле выразили восхищение работой медиков
"Где-то есть элементы провокации", - прокомментировал ряд сообщений СМИ о проблемах с обеспечением медиков всем необходимым представитель Кремля и предложил обращаться в медучреждения, чтобы перепроверить это.
Российская газета 06:40
Авто
Названы сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
Общество
Петербург и Ленобласть договорились о поездках на дачи
Жители Петербурга смогут отправиться на свои дачи в Ленинградской области при соблюдении ряда требований соседнего региона.
Российская газета 07:23
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
Россиянам не видать денег, пока они не полюбят Дмитрия Медведева
Доверие граждан к Дмитрию Медведеву начало активно снижаться сразу после его отставки с поста председателя правительства, которая последовала за историческим посланием президента Федеральному собранию, где было объявлено о конституционной реформе.
Свободная Пресса 05:37
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
Песков заявил, что попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попасть к российскому лидеру Владимиру Путину без тестов на коронавирус нельзя.
RT на русском 03:41
Энергетика
Новак заявил о росте спроса на нефть в странах Европы
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ведомстве отмечают рост спроса на нефть в ряде стран Центральной и Северной Европы.
Известия 06:18
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
Итальянское посольство опровергло закрытие границ до конца года
Посольство Италии в России опровергло информацию о закрытии государственных границ до конца года.
News.ru 04:11
Общество
В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Власти Севастополя вводят в городе режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.
ТАСС 06:47
Футбол
«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана
«Арсенал» может подписать контракт с полузащитником «Челси» Виллианом в следующее трансферное окно.
Soccer.ru вчера в 15:33
Общество
Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом
По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19.
Газета.Ru 04:12
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport 07:11
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия вчера в 10:27
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00