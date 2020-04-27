Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. В связи с этим он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и 30 апреля представить их.

Политика Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю. 300

Общество Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания. 150

Технологии Смартфоны Android заполонили ненужные обновления приложений Ненужные обновления мобильных приложений заполнили смартфоны на базе операционной системы Android.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,1K

Авто «АвтоВАЗ» остановит производство «АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев. 22

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,4K

Происшествия На Украине завершили следствие по делу о гибели Екатерины Гандзюк Левин скрывался от следствия в Болгарии, но был экстрадирован на Украину весной этого года.

Спорт Олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.

Общество Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 1,9K

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».