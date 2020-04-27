Общество
Московский КомсомолецМишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, он будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. В связи с этим он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и 30 апреля представить их.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
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Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Общество
Половина петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса
Около половины больных с подтверждённым COVID-19 в Петербурге не имеют выраженных симптомов заболевания.
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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Технологии
Смартфоны Android заполонили ненужные обновления приложений
Ненужные обновления мобильных приложений заполнили смартфоны на базе операционной системы Android.
Актуальные Новости 04:46
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
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Oppo и Vivo вытеснили Huawei на 3 место рынка Китая
Марки смартфонов Oppo и Vivo смогли вытеснить продукцию Huawei на 3 место по уровню востребованности на рынке Китая.
Актуальные Новости 07:53
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса в России до 12 мая
Предложения по продлению режима ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, являются справедливыми, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 10:15
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство
«АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев.
Sibnet Новости 08:58
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Происшествия
На Украине завершили следствие по делу о гибели Екатерины Гандзюк
Левин скрывался от следствия в Болгарии, но был экстрадирован на Украину весной этого года.
SM News 10:06
Спорт
Олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры.
Bobsoccer 10:08
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Митинг во Владикавказе катализировал рост заболевших коронавирусом
Напомним, 20 апреля во Владикавказе состоялась несанкционированная акция против самоизоляции.
Udm-Info 08:10
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 20%
В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель.
Право.ру 07:59
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
Игры
В Сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last of Us Part II
Напомним, The Last of Us Part II является приключенческим боевиком.
Astera 08:31
Здоровье
В Великобритании заявили о резком росте числа детей с коронавирусом
По данным Daily Mail, представители национальной службы здравоохранения Великобритании заявили о стремительном увеличении числа заболевших коронавирусом детей.
Live24 06:10
Политика
Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»
Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
Газета.Ru 08:57
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском 25 апреля в 11:58
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53