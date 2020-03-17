Коронавирус

ДождьДождьКабмин и ЦБ объявили о мерах поддержки экономики из-за коронавируса

Правительство России и Центробанк ввели меры поддержки экономики и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Кабмин и ЦБ объявили о мерах поддержки экономики из-за коронавируса

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
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В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
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Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
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На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
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Отмечается, что подобный фейк можно встретить в украинском сегменте интернета.
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Туры чемпионата России будут сдвинуты.
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Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
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За последние два года количество филиалов, отделений, допофисов и других подразделений банков сократилось почти на 3200, что составляет около 10% их общего количества.
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