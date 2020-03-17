Коронавирус
ДождьКабмин и ЦБ объявили о мерах поддержки экономики из-за коронавируса
Правительство России и Центробанк ввели меры поддержки экономики и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Шоу-бизнес
Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы
В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
Наука
У клеток человека нашли вторую «дверь» для коронавируса
У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Происшествия
В Киеве поймали грабителей, укравших 100 тыс. медицинских масок
В Киеве задержали группу злоумышленников, которые, угрожая оружием, забрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок, сообщает прокуратура украинской столицы.
Авто
Suzuki Jimny превратили в пикап
В Новой Зеландии начались продажи Suzuki Jimny с грузовой платформой.
Баскетбол
Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Футбол
Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»
Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Общество
В Хорватии начали распродавать частные дома за 11 рублей
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
В Узбекистане распространяется фейк о распылении лекарств вертолетами
Отмечается, что подобный фейк можно встретить в украинском сегменте интернета.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Футбол
Сергей Прядкин: туры футбольного чемпионата будут сдвинуты
Туры чемпионата России будут сдвинуты.
Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
Авто
Составлен топ-5 впечатляющих автоновинок 2020 года
Эксперты CarsWeek.ru составили топ-5 самых презентабельных моделей 2020 года.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Авто
Мировой авторынок в феврале рухнул на 20%
Февраль стал для мирового авторынка далеко не лучшим месяцем в плане продаж.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Экономика
Банки уходят в онлайн
За последние два года количество филиалов, отделений, допофисов и других подразделений банков сократилось почти на 3200, что составляет около 10% их общего количества.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.