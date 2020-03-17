Правительство России и Центробанк ввели меры поддержки экономики и населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кабмин и ЦБ объявили о мерах поддержки экономики из-за коронавируса

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Происшествия В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

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