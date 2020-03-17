Коронавирус

РБКРБКЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса

Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.
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