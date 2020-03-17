Коронавирус
РБКЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса
Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.
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Здоровье
Ученые: пандемия коронавируса продлится еще полтора года
Ученые назвали предварительные сроки окончания пандемии коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Экономика
Evraz вложит ₽16 млрд в новое производство в «Титановой долине»
Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — "СТОД-Урал", компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб. Сейчас "Титановая долина" прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России
Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова
Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества
"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Транспорт
В Петербурге отменяют автобусные рейсы
Автобусные перевозчики международных отправлений отменяют рейсы с автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Гаджеты
В коде iOS 14 обнаружили упоминание о iPhone 9 Plus
В коде iOS 14, фрагменты которого попали в распоряжение издания 9to5mac, специалисты нашли доказательства существования новой модели Apple.
Происшествия
Суд отказался снять с полковника Захарченко статус «склонен к побегу»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко оспаривал в суде решение комиссии СИЗО «Лефортово», которая 7 ноября 2019 года, незадолго до его отправки в колонию, сочла, что арестованный «склонен к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов», и поставила его на профилактический учет.
Общество
РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы
По мнению РСТ, в ситуацию обязана вмешаться «Турпомощь». Задача ассоциации — помогать туристам в экстренной ситуации.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Хоккей
«Салават Юлаев» рассказал, что делать с билетами на матч с «Ак Барсом»
Хоккейный «Салават Юлаев» выступил с заявлением о возможном возврате билетов на матчи с казанским «Ак Барсом», которые должны были состояться 22 и 24 марта в «Уфа-Арене».
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Технологии
Microsoft запустила ресурс с информацией по пандемии коронавируса
Компания Microsoft запустила — на домене поисковика Bing — собственный ресурс с информацией по пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Наука
Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом
Китайские учёные выяснили, что коронавирусом чаще заражаются люди со II группой крови. Меньше всех заболеванию подвержены люди с I группой.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Общество
Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью
В сообщениях, которые распространяются в мессенджерах, говориться, что в школах будут проводиться рейды.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.