Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Общество Во всех европейских странах выявили коронавирус Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.

Шоу-бизнес Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.

Общество Скончался писатель Эдуард Лимонов Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Общество Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса «Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Происшествия На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса По данным центра, за вторник на Украине зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный.

Происшествия В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

Экономика Налоговые каникулы не для отдыха Антикризисный план правительства включает в себя налоговые каникулы для особо страдающих в нынешней ситуации отраслей — туризма и авиаперевозок.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).