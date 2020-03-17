Коронавирус
RT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Общество
Во всех европейских странах выявили коронавирус
Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Шоу-бизнес
Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку
Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Кино
Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Происшествия
Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео
В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
Экономика
Банки повышают ставки по ипотеке из-за ослабления рубля
Крупные банки начали повышать ипотечные ставки после снижения курса рубля, сообщает газета «Ведомости».
Общество
В Узбекистане распространяется фейк о распылении лекарств вертолетами
Отмечается, что подобный фейк можно встретить в украинском сегменте интернета.
Происшествия
На Украине зафиксирована вторая смерть от коронавируса
По данным центра, за вторник на Украине зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Общество
В АКОРТ оценили размер запасов продуктов в магазинах
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Космос
Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)
Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
Экономика
Налоговые каникулы не для отдыха
Антикризисный план правительства включает в себя налоговые каникулы для особо страдающих в нынешней ситуации отраслей — туризма и авиаперевозок.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Политика
Boeing добивается от США помощи на десятки миллиардов долларов
В свете распространения нового коронавируса американская корпорация Boeing запросила у властей США финансовую помощь на "десятки миллиардов долларов".
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 29 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent на 21:00 по московскому времени опустилась ниже 29 долларов за баррель.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирус
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой группа компаний «Инвитро» сообщает о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом COVID-19», — рассказали в компании.