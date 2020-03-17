Коронавирус

Вести.RuВести.RuПравительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении. Экономика России обладает достаточным запасом прочности и объемом финансовых ресурсов.
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Что входит в план правительства и ЦБ по поддержке экономики

ТАСС08:55

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ru02:52

Правительство и ЦБ вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности

Известия02:08

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русском02:38

Правительство и ЦБ вводят меры для защиты экономики России от коронавируса

Газета.Ru02:38

Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности

Finam.Ru02:16

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъ02:42
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Происшествия

Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве

Как полагает следствие, при его участии в регионе была создана фирма, дублирующая функции поисково-спасательной службы при МЧС республики.
Коммерсантъ 13:34
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста вчера в 15:57
Происшествия

Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
ФАН 14:19
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Авто

Новый Suzuki Jimny превратили в пикап

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения появился в продаже в России летом 2019-го, и спрос на него оказался ажиотажным.
Новые автомобили вчера в 10:55
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
РИА Новости 05:18
Футбол

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
Политика

Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
REGNUM 09:56
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Кино

Премьера «Черной Вдовы» отложена из-за коронавируса

Решение о переносе было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса. Дата новой премьеры «Черной Вдовы» будет объявлена позже.
Культуромания 14:10
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport 11:06
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Общество

В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха

Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
Российская газета 13:08
Религия

Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры

Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее

Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Профиль 07:18
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Общество

Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки

Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Ведомости 10:45
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Здоровье

Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе

Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Эхо76 - Ярославль 10:42
Хоккей

IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
РИА Новости 13:16
Общество

«Инвитро» начнет проводить платные тесты на коронавирус

Частная медицинская компании «Инвитро» в течение 30 дней начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Дождь 04:57
Здоровье

Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
Газета.Ru 06:27
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
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