Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении. Экономика России обладает достаточным запасом прочности и объемом финансовых ресурсов.

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Происшествия Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Общество Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».

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Футбол Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Кино Премьера «Черной Вдовы» отложена из-за коронавируса Решение о переносе было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса. Дата новой премьеры «Черной Вдовы» будет объявлена позже.

Общество На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).

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Религия Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.