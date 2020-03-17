Коронавирус
Вести.RuПравительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении. Экономика России обладает достаточным запасом прочности и объемом финансовых ресурсов.
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Происшествия
Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве
Как полагает следствие, при его участии в регионе была создана фирма, дублирующая функции поисково-спасательной службы при МЧС республики.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Авто
Новый Suzuki Jimny превратили в пикап
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения появился в продаже в России летом 2019-го, и спрос на него оказался ажиотажным.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Политика
Путин: России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Москва, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM России удалось сдержать распространение коронавируса на своей территории.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Кино
Премьера «Черной Вдовы» отложена из-за коронавируса
Решение о переносе было принято в связи с распространением эпидемии коронавируса. Дата новой премьеры «Черной Вдовы» будет объявлена позже.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Общество
В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха
Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
Религия
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Здоровье
Жительница Ярославля заразилась коронавирусом на отдыхе
Как сообщалось ранее, в Ярославле официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Хоккей
IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
Общество
«Инвитро» начнет проводить платные тесты на коронавирус
Частная медицинская компании «Инвитро» в течение 30 дней начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Здоровье
Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.