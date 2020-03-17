Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Известия01:00

Что входит в план правительства и ЦБ по поддержке экономики

ТАССвчера в 08:55

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 02:42

Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

РИА Новостивчера в 03:22

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ruвчера в 02:52

Правительство и ЦБ поддержат бизнес. Что это значит для инвестора

РБКвчера в 07:52

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русскомвчера в 02:38
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Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Здоровье

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Происшествия

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП

В результате автокатастрофы погиб многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой.
Известия вчера в 17:49
Кино

В Сети появились первые детали фильма «Человек-паук — 3»

По сообщению издания Cosmic Book News, новая картина будет носить название Spider-Man: Home Run, как это переведут на русский пока не ясно, но возможны варианты «Хоум-ран» либо «Забег домой».
Телепрограмма вчера в 07:08
Авто

Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка

Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Новые автомобили 16 марта в 12:25
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Здоровье

Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 08:37
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Здоровье

Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае

В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.
Live24 02:17
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
АБН 00:48
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
iReactor вчера в 20:12
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Футбол

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета

ProstoProSport 16 марта в 14:24
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Армия и оружие

В США разработают мобильный ядерный микрореактор

Три американские компании взяли обязательство спроектировать прототипы мобильных ядерных микрореакторов.
Вечерний курьер вчера в 16:26
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Вести.Ru вчера в 05:51
Общество

Северный ветер и снег ожидаются в Москве в выходные

Резкое похолодание, температура ниже нормы, северный ветер и небольшой снег придут в Москву в выходные дни.
ТАСС 00:17
Энергетика

Нефть дорожает после падения до нового минимума

ГЛАС.RU 02:38
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru вчера в 21:17
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