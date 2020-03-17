Коронавирус
RT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Здоровье
Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области
Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Происшествия
Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП
В результате автокатастрофы погиб многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой.
Кино
В Сети появились первые детали фильма «Человек-паук — 3»
По сообщению издания Cosmic Book News, новая картина будет носить название Spider-Man: Home Run, как это переведут на русский пока не ясно, но возможны варианты «Хоум-ран» либо «Забег домой».
Авто
Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка
Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Здоровье
Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Здоровье
Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае
В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Общество
Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»
Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Армия и оружие
В США разработают мобильный ядерный микрореактор
Три американские компании взяли обязательство спроектировать прототипы мобильных ядерных микрореакторов.
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Общество
Северный ветер и снег ожидаются в Москве в выходные
Резкое похолодание, температура ниже нормы, северный ветер и небольшой снег придут в Москву в выходные дни.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.