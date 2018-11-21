Коронавирус
Absolut TVПравительство и ЦБ РФ вводят меры поддержки развития экономики России
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Кабинет министров и Центральный банк РФ вводят пакет мер поддержки экономического развития для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на фондовых рынках на экономику России. Информация об этом размещена на сайте Правительства РФ.
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Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Происшествия
Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава
Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Происшествия
Расследование дела в отношении историка Соколова завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Общество
Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны
«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Общество
Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу
Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
Общество
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Энергетика
Нефть подорожала после падения до новых минимумов
Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 29 долларов с 20 января 2016 года, сообщают сайты с данными торгов.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Происшествия
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Финансы
Курс доллара превысил 79 рублей
Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Гаджеты
Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
Политика
РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд
Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
Политика
Дерипаска и Минфин США согласовали дальнейшие шаги по спору о санкциях
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Олег Дерипаска согласовали дальнейшие процессуальные шаги по спору в Федеральном суде округа Колумбии вокруг включения российского бизнесмена в санкционные списки.
Космос