Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Кабинет министров и Центральный банк РФ вводят пакет мер поддержки экономического развития для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на фондовых рынках на экономику России. Информация об этом размещена на сайте Правительства РФ.

Экономика Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.

Политика Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Происшествия Расследование дела в отношении историка Соколова завершено Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.

Общество Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.

Общество Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Общество Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.

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Энергетика Путина удивил рост цен на бензин в России Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".

Финансы Курс доллара превысил 79 рублей Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Футбол Мамаев анонсировал переезд в другую страну Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.