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Absolut TVAbsolut TVПравительство и ЦБ РФ вводят меры поддержки развития экономики России

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Кабинет министров и Центральный банк РФ вводят пакет мер поддержки экономического развития для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на фондовых рынках на экономику России. Информация об этом размещена на сайте Правительства РФ.
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Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

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Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
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Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
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Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
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Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны

«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
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Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Общество

Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу

Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.
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Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
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FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа.
Ведомости 03:01
Общество

Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Известия 02:15
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Энергетика

Нефть подорожала после падения до новых минимумов

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 29 долларов с 20 января 2016 года, сообщают сайты с данными торгов.
Городовой 04:39
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
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В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:35
Энергетика

Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 21:49
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:37
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
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Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Политика

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
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Политика

Дерипаска и Минфин США согласовали дальнейшие шаги по спору о санкциях

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Олег Дерипаска согласовали дальнейшие процессуальные шаги по спору в Федеральном суде округа Колумбии вокруг включения российского бизнесмена в санкционные списки.
РАПСИ 05:12
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Маск планирует собирать ракеты Starship каждые 72 часа

Хайтек+ 16 марта в 02:30
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

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