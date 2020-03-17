Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики. Так, Белый дом примет меры бюджетной и экономической политики, а ЦБ позаботится о ликвидности в банковской и финансовой сфере.

Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

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