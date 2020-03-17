Коронавирус
РИА НовостиПравительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики. Так, Белый дом примет меры бюджетной и экономической политики, а ЦБ позаботится о ликвидности в банковской и финансовой сфере.
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Экономика
Правительство поддержит производство лекарств и медикаментов
Правительство России приняло решение о поддержке производства лекарств, медицинского оборудования и социально значимых товаров.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Политика
Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов
Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Общество
Верховная рада Украины ввела ответственность за нарушение карантина
За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс гривен (48 тыс. — 95 тыс. рублей), для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. гривен (95 тыс. — 478 тыс. рублей).
Экономика
Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
Общество
ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
В расписание сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут внесены изменения на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова.
Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке
Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Политика
В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ
В российском правительстве прокомментировали критику белорусского президента Александра Лукашенко в отношении принятого Россией решения о перекрытии границ на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Шоу-бизнес
Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой
На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Наука
В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола
В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Общество
Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет
Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Единоборства
Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Общество
«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики
«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу
Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
Футбол
УЕФА потребует более 300 млн евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует 275 миллионов фунтов стерлингов (302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы – 2020 из-за вспышки коронавируса.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Общество
ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Гаджеты
Упоминание iPhone 9 Plus обнаружили в коде iOS 14
В коде iOS 14 было обнаружено упоминание грядущей новинки от компании Apple – iPhone 9 (SE 2). Однако это не все секреты, которые специалисты смогли извлечь из новой «яблочной» ОС.
Авто
В Шотландии обнаружили свалку со старыми машинами Lada
Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.