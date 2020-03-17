Коронавирус

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Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики. Так, Белый дом примет меры бюджетной и экономической политики, а ЦБ позаботится о ликвидности в банковской и финансовой сфере.
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Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

РИА Новости03:22

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ru02:52

Правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

ТАСС02:25

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русском02:38

Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности

Finam.Ru02:16

Правительство и ЦБ вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности

Известия02:08

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъ02:42
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Экономика

Правительство поддержит производство лекарств и медикаментов

Правительство России приняло решение о поддержке производства лекарств, медицинского оборудования и социально значимых товаров.
Будущее России. Национальные проекты 03:26
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Политика

Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов

Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Телеинформ вчера в 23:33
Общество

Верховная рада Украины ввела ответственность за нарушение карантина

За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс гривен (48 тыс. — 95 тыс. рублей), для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. гривен (95 тыс. — 478 тыс. рублей).
REGNUM 03:00
Экономика

Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
РБК 01:01
Общество

ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

В расписание сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут внесены изменения на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

КС России признал законность поправок в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия вчера в 10:01
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 15 марта в 10:46
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке

Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
РИА Новости 03:01
Политика

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 02:31
Общество

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Политика

В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ

В российском правительстве прокомментировали критику белорусского президента Александра Лукашенко в отношении принятого Россией решения о перекрытии границ на фоне распространения коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 13:32
Здоровье

В Ивановской области ввели режим повышенной готовности

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:56
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Коммерсантъ 15 марта в 15:32
Шоу-бизнес

Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой

На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.
MedikForum.ru вчера в 06:26
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Наука

В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола

В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Российский Вестник вчера в 15:04
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Коммерсантъ 03:39
Общество

Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет

Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Общественное телевидение России вчера в 06:48
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru вчера в 10:45
Общество

«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики

«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса.
РБК 02:41
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Здоровье

Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу

Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 04:05
Футбол

УЕФА потребует более 300 млн евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует 275 миллионов фунтов стерлингов (302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы – 2020 из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем 02:03
Политика

На Украине назначили генпрокурора

6 марта временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Lenta.ru 04:08
Общество

ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 00:40
Экономика

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Газета.Ru 03:39
Гаджеты

Упоминание iPhone 9 Plus обнаружили в коде iOS 14

В коде iOS 14 было обнаружено упоминание грядущей новинки от компании Apple – iPhone 9 (SE 2). Однако это не все секреты, которые специалисты смогли извлечь из новой «яблочной» ОС.
Live24 02:27
Авто

В Шотландии обнаружили свалку со старыми машинами Lada

Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.
Тарантас Ньюс вчера в 09:56
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
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