Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти. Правительство готово выделить 300 млрд руб. и увеличить лимит госгарантий.

Финансы Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Общество Пандемия коронавируса может затянуться на два года Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили "Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.

Общество ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

Происшествия В центре Петрозаводска застрелили мужчину В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.

Общество Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта Въезд иностранцам запрещён до 1 мая Россия временно закроет границы для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства России.