Коронавирус
КоммерсантъВласти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса
Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти. Правительство готово выделить 300 млрд руб. и увеличить лимит госгарантий.
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Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Политика
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятку
Путешествия
За границей остаются 100 тысяч организованных российских туристов
Организованные туристы вернутся в страну по ранее выписанным билетам, или туропертор предложит альтернативные варианты, если они будут.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Общество
В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Технологии
В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса
Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
Политика
Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность
Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Футбол
Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»
На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам.
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Общество
ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса
Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Армия и оружие
В США заинтересовались «незрелым» Су-57
Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Футбол
«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе
«Алавес» на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Наука
Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Общество
Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта
Въезд иностранцам запрещён до 1 мая Россия временно закроет границы для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства России.
Происшествия
На юге Москвы начались подготовительные работы для строительства Юго-Восточной хорды
Накануне в зоне будущего строительства уже произошел конфликт активистов и полицейских.
Политика
Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов
Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.