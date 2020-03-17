Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти. Правительство готово выделить 300 млрд руб. и увеличить лимит госгарантий.
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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Взгляд.ру01:30

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Известия01:00

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русскомвчера в 02:38

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ruвчера в 02:52

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 02:42

Что входит в план правительства и ЦБ по поддержке экономики

ТАССвчера в 08:55

Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности

Finam.Ruвчера в 02:16
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Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Политика

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Политика Сегодня 10:58
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятку

Российская газета 07:05
Путешествия

За границей остаются 100 тысяч организованных российских туристов

Организованные туристы вернутся в страну по ранее выписанным билетам, или туропертор предложит альтернативные варианты, если они будут.
ИжевскИнфо.РУ 09:13
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Общество

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
REGNUM 07:42
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда вчера в 14:01
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
РИА Новости 12:28
Технологии

В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса

Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
Expert.ru 12:44
Политика

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
РИА Новости 12:44
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Российская газета 09:36
Футбол

Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»

На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам.
Piter.tv 11:41
Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Происшествия

Краснодарскому студенту по ошибке отрезали часть кишечника

НТВ 07:58
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com вчера в 07:07
Общество

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:38
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Армия и оружие

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Что происходит 10:20
Футбол

«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе

«Алавес» на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.
Чемпионат 11:18
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском вчера в 10:56
Наука

Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше

Vevby.ru вчера в 11:38
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Общество

Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта

Въезд иностранцам запрещён до 1 мая Россия временно закроет границы для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства России.
Байкал-Daily 16 марта в 22:07
Происшествия

На юге Москвы начались подготовительные работы для строительства Юго-Восточной хорды

Накануне в зоне будущего строительства уже произошел конфликт активистов и полицейских.
Эхо Москвы 11:31
Политика

Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Московский Комсомолец 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
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