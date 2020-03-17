Коронавирус

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Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

РИА Новости03:22

Правительство и ЦБ избрали меры для минимизации последствий коронавируса

Газета.Ru04:18

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Коммерсантъ02:42

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Вести.Ru02:52

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

RT на русском02:38

Правительство РФ и ЦБ выпустили заявление о мерах поддержки экономики в условиях волатильности

Finam.Ru02:16

Правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

ТАСС02:25
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39-летняя Маргарита Симоньян станет мамой в четвертый раз

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В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 02:31
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Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом

«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 05:44
Шоу-бизнес

Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
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"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.
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Экономика

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Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
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Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
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Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.
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Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
РИА Новости 06:03
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
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Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
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Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
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Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.
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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
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Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
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В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью

На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
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Матч Кубка России между «Уралом» и «Шинником» перенесен

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Шинником» перенесён из-за запрета на проведение мероприятий в связи с распространением коронавируса.
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В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
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Эпидемиолог призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками

Сидеть с детьми – риск для бабушек По словам Церковной, на молодых людях, жизни которых коронавирус угрожает в гораздо меньшей степени, лежит сейчас особая ответственность: от их действий во многом зависит судьба пожилых родителей, бабушек и дедушек.
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На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
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Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 30 человек и достигло 93.
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