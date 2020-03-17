Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом «Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».

Шоу-бизнес Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.

Политика Путин потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества "Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.

Экономика Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.

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Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Футбол Прядкин переизбран на пост президента РПЛ Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.

Политика Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.

Общество Эпидемиолог призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками Сидеть с детьми – риск для бабушек По словам Церковной, на молодых людях, жизни которых коронавирус угрожает в гораздо меньшей степени, лежит сейчас особая ответственность: от их действий во многом зависит судьба пожилых родителей, бабушек и дедушек.