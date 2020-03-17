Коронавирус
RT на русскомКабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
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Шоу-бизнес
39-летняя Маргарита Симоньян станет мамой в четвертый раз
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом
«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Политика
Путин потребовал пресекать любые попытки дестабилизации общества
"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", - сказал президент.
Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Футбол
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа
Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Политика
Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Происшествия
В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Футбол
Матч Кубка России между «Уралом» и «Шинником» перенесен
Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Шинником» перенесён из-за запрета на проведение мероприятий в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Общество
Эпидемиолог призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками
Сидеть с детьми – риск для бабушек По словам Церковной, на молодых людях, жизни которых коронавирус угрожает в гораздо меньшей степени, лежит сейчас особая ответственность: от их действий во многом зависит судьба пожилых родителей, бабушек и дедушек.
Авто
Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом
Ранее в этом году китайская национальная компания Changan Automobile объявила, что отправит Uni-T на Женевский автосалон.
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 30 человек и достигло 93.
Армия и оружие
Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию
Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию. Перевод материала опубликовали в издании "ПолитЭксперт".
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Наука
Древний петроглиф с изображением богомола обнаружен в Иране
Исследователи из Исламского университета обнаружили в Иране древний петроглиф, изображающий богомола.