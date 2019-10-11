Экономика
Мой БрянскКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Правительство РФ рассмотрит законопроект, который направлен на изменение процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом сообщает «Интрефакс» по заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости
Ведомости10 октября в 18:58
На Вологодчине заявили о росте кадастровой стоимости земли в десятки раз
РБК-Вологда11 октября в 02:28
Правительство России ввело изменения в процедуру кадастровой оценки недвижимости
Невские Новости10 октября в 23:25
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