Экономика

Мой БрянскМой БрянскКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Правительство РФ рассмотрит законопроект, который направлен на изменение процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом сообщает «Интрефакс» по заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева.
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