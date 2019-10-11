Экономика

Мой БрянскМой БрянскКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Правительство РФ рассмотрит законопроект, который направлен на изменение процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом сообщает «Интрефакс» по заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Известия вчера в 20:53
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