Экономика
Мой БрянскКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Правительство РФ рассмотрит законопроект, который направлен на изменение процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом сообщает «Интрефакс» по заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости
Ведомости10 октября в 18:58
На Вологодчине заявили о росте кадастровой стоимости земли в десятки раз
РБК-Вологда11 октября в 02:28
Правительство России ввело изменения в процедуру кадастровой оценки недвижимости
Невские Новости10 октября в 23:25
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Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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К 2024 году уровень доходов бюджета Петербурга составит 1 триллион рублей.
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В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
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Газета.Ru 04:44
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После массовой драки мигрантов в Петербурге задержаны 43 иностранца
В ходе обысков и других следственных действий по делу о сентябрьской массовой драке мигрантов в центре Петербурга сотрудники полиции и Росгвардии задержали 43 нелегальных мигранта.
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Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
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Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
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Илон Маск — популист, на Марс не улетит. Глава «Роскосмоса» разоблачил проект межпланетного корабля
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с экспертной оценкой последней презентации Илона Маска — прототипа межпланетного космического корабля Starship для колонизации Луны и Марса.
Фонтанка.Ру 11 октября в 20:02
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
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Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Культура
Познер признал победу интернета над телевидением в России
Отвечая на вопрос, почему «интернет побеждает телевизор», телеведущий Владимир Познер назвал эту тенденцию «российским феноменом».
Ридус вчера в 09:16
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
РБК 01:00
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
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В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
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Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
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IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
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Между Россией и Казахстаном обострился уголь
По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
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Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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«Аладдину» Гая Ричи удалось побить один из рекордов «Мстителей: Финал»
Помимо «Аладдина» и «Мстителей: Финал» в этом году миллиард долларов заработали «Капитан Марвел», «Король-лев» и «История игрушек 4». Кроме того, ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
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Операционная система от Huawei наступает на пятки iOS и Android
Еще в августе этого года Huawei продемонстрировала свой ответ на санкции США в лице фирменной операционную системы HarmonyOS.
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