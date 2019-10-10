Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Политика В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

Экономика В ЦБ назвали преимущества наличных денег Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Политика Трамп решил назначить Салливана послом США в России Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Армия и оружие США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.

Армия и оружие Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Политика Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Экономика Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.

Армия и оружие Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.

Культура Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева Популярный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать своим коллегой Владимира Соловьева, а также поделился мнением о нашумевшей песне Бориса Гребенщикова.

Кино Лишившийся лицензии самарский банк отсудил у Бондарчука 11 млн рублей «Ведомости» направили запрос представителю Бондарчука. В марте прошлого года у самарского «Активкапитал банка» была отозвана лицензия.

Экономика «Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн Группа «Сафмар» заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к журналу Forbes из-за статьи, в которой говорится о том, что «совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей».

Культура Александр Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН Шокирующее заявление о поборах в «Клубе веселых и находчивых» сделал экс участник клуба Нурлан Сабуров, который принародно заявил, что, якобы, каждая команда вынуждена выкладывать деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос.

Политика Зеленский назвал условия выхода Украины из Минских соглашений Киеву придется выйти из минского процесса, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Авто Toyota впервые показала подзаряжаемый гибридный Toyota RAV4 Toyota выпустила рекламную фотографию грядущего гибридного плагина RAV4 2021 модельного года, который будет более подробно представлен на ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе.