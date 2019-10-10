Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
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Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт в матче отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией (3:1) установил новый рекорд.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
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Нобелевская премия по химии присуждена за энергоемкие батарейки
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В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается.
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Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
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Здоровье
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Примечательно, что в нынешнем году в Липецке зафиксировали два случая заражения ВИЧ среди несовершеннолетних.
Политика
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Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
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Минздрав: проблему с нехваткой врачей в России помогут решить мигранты
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Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
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Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Экономика
Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут
Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества.
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