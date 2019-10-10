Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
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Гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ-2019, Далалоян — серебряный призёр
Второе место занял чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, бронзовым призёром стал украинец Олег Верняев.
Чемпионат 12:55
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
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Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала
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Радио Sputnik 20:05
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM 09 октября в 21:41
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Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Комсомольская правда 11:48
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Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы
Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Взгляд.ру 19:55
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Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 08 октября в 18:15
Армия и оружие
Убитых турецкими силовиками курдов в Сирии стало больше
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Здоровье
Кадровый дефицит врачей в России восполнят мигранты
В целом, как пишет издание, кадровый потенциал российских врачей способен закрывать потребность страны только на 4%. Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, специалистам которых предоставят упрощенный порядок получения гражданства России.
Алтайская правда вчера в 02:19
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Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
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Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе
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Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Названы нобелевские лауреаты по химии
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Телеканал 360° 09 октября в 05:49
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Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
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Территория новостей вчера в 06:52
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В египетской гробнице нашли древнейшую карту загробного мира
Надпись представляет собой сочетание иероглифов и символов, известных в Древнем Египте как «Книга двух путей» – это своеобразная «иллюстрация» путешествия умершего через потусторонний мир.
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Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
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Мой район (г. Москва) 09 октября в 03:26