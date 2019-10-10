Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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